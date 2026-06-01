«بي بي سي»: الهجمات الإيرانية ألحقت أضراراً بـ20 قاعدة أميركية في الشرق الأوسط

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن صور أقمار صناعية أظهرت تعرض 20 قاعدة عسكرية أميركية لأضرار جراء الهجمات التي شنتها إيران رداً على الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية عليها.

وأجرت «بي بي سي» تحليلاً لصور أقمار صناعية بهدف تقييم حجم الأضرار التي خلفتها الهجمات الإيرانية ضد أهداف في ثماني دول في الشرق الأوسط، ضمن الرد الإيراني على الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووفق تقرير الهيئة، المستند إلى تحليلات خبراء لصور الأقمار الصناعية، شملت الأضرار أنظمة الدفاع الجوي، وطائرات التزود بالوقود، وأنظمة الرادار، ومرافق تخزين الوقود، وحظائر الطائرات، وأماكن إقامة الجنود داخل تلك المنشآت، ما تسبب بخسائر تقدّر بملايين الدولارات.

وأشار التقرير إلى أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت العسكرية الأميركية في دول الخليج الست والعراق والأردن أكبر مما كان معروفاً في السابق.

ولفتت الهيئة إلى أن بعض المحللين يعتقدون أن عدد المنشآت العسكرية الأميركية التي استهدفتها إيران قد يكون أكبر من 20 منشأة.

وفي السياق نفسه، كشف تقرير لشبكة «ABC News» أن الميزانية الدفاعية القياسية التي اقترحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعام 2027، والبالغة 1.5 تريليون دولار، قد لا تكون كافية لسد الفجوة التي خلّفتها الحرب الأخيرة على إيران في الترسانة العسكرية الأميركية.

وكان مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون المالية، جولز جي هيرست، قد صرّح أمام الكونغرس في 12 أيار الماضي بأن التكلفة الإجمالية للحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران بلغت حتى ذلك التاريخ نحو 29 مليار دولار.

المصدر: بي بي سي