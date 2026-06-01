الخارجية الإيرانية: التفاوض لا يعني أن هناك ثقة بين أطراف الحوار

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن “التفاوض لا يعني أن هناك ثقة بين أطراف الحوار”، في إشارة إلى المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأميركية.

وفي السياق، قالت الخارجية إن “الطرف المقابل يغير مواقفه ويطرح مطالب جديدة ومتناقضة مما يؤدي لإطالة أمد المفاوضات”.

وتابعت أن “وقف إطلاق النار في لبنان جزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب”، مضيفاً أنه “لم نجر أي مفاوضات حول تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة ونركز حاليا على إنهاء الحرب”.

إلى ذلك، أشار إلى أنه “نرصد التطورات بدقة وسنقوم بالإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتنا”، لافتاً إلى أن “تحرير أموالنا المجمدة مطلب نهائي وقطعي وطريقة تنفيذه لا تزال قيد الدراسة”.

