وكالة فارس: بنود رئيسية أغفلها ترمب: وقف إطلاق نار شامل في لبنان وفق موقف حزب الله والدفع الفوري لـ12 مليار دولار مجمدة عدم دخول ايران المرحلة التالية (النووي ورفع العقوبات ) الا بعد تنفيذ شامل لهذه البنود