المتحدث باسم الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي: كلمة “يجب” لا محل لها في قاموسنا لذا من غير المسموح لأي من الدول الغربية استخدامها معنا فقد ودّعنا هذه اللغة منذ 47 عاماً