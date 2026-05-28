بالفيديو | الرد الايراني على الإعتداء الأمريكي فجر اليوم

بثت الجمهورية الإسلامية الايرانية اليوم الخميس مشاهد لاستهداف قاعدة أميركية وذلك رداً على الإعتداء الأميركي على موقع جنوب إيران.

وأعلن الحرس الثوري الايراني استهداف قاعدة جوية أميركية عند الساعة 4:50 فجرًا، ردًا على ما وصفه بـ«الاعتداء» الذي نفّذه الجيش الأميركي على نقطة قرب مطار بندرعباس باستخدام مقذوفات جوية.

وأوضح أن القاعدة الأميركية التي انطلقت منها العملية العسكرية كانت هدفًا للرد الإيراني. كما أضاف: «هذا الرد يشكّل إنذارًا جديًا للعدو بأن أي اعتداء لن يمرّ من دون رد، وفي حال تكراره سيكون الرد أكثر حزمًا». وأكد أن «مسؤولية التداعيات تقع على عاتق الطرف المعتدي».

المصدر: موقع المنار