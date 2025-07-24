عربي وإقليمي

جريمة الإبادة الصهيونية في غزة تتواصل

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ657 على التوالي عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وبالسياق، قالت مصادر فلسطينية “استشهد 11 مواطنا بنيران الاحتلال وغاراته على قطاع غزة منذ فجر الخميس”، وتابعت “استشهدت مواطنة وأصيب آخرون جراء غارة من طائرة مروحية للاحتلال فجر الخميس على منزل لعائلة الغول في بلوك 3 في مخيم البريج وسط قطاع غزة”، واضافت “استشهد المواطن كريم حسن السراج ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بالقرب من دوار أبو رصاص بالبريج وسط قطاع غزة”، ولفتت الى ان “جيش الاحتلال فجّر روبوتات مفخخة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة”.

وأعلنت المصادر “إجلاء العديد من المصابين من منتظري المساعدات شمال غربي غزة، جراء استهداف من قوات الاحتلال الصهيوني”، وتابعت “استشهد مواطنان وأصيب 3 آخرون باستهداف الاحتلال خيمة قرب المجلس التشريعي غرب مدينة غزة”، وتابعت “استشهد 3 أشخاص بينهم طفل ورضيعة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في منطقة النادي الأهلي بالنصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطن جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة”.

وقالت المصادر “ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي صهيوني استهدف مجموعة من المواطنين بالقرب من أبراج القسطل شرقي دير البلح وسط قطاع غزة”، واضافت “شنت طائرات الاحتلال غارة بالتزامن مع عملية نسف لمبان سكنية شمالي مدينة خان يونس”.

وتشن قوات العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن أكثر من 59,219 شهيدًا بالإضافة إلى 143,045 جرحى بإصابات متفاوتة، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام