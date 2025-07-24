عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 24 تموز/يوليو 2025

العناوين
صحيفة الأخبار:
- برنار أوركاد: “إسرائيل” تدفع السعودية نحو إيران
- 64% من بلديات لبنان تحت خط الفقر
- “عجيبة” في ساحة النجمة: النواب يحاسبون الوزراء!
- برّاك: اتفقوا مع “إسرائيل”.. نحن لا نمون!
- ضمّ الضفّة خطوة أولى
صحيفة البناء:
- ترقب لبناني للخطوة “الإسرائيلية” المنتظرة بإعلان وقف الاعتداءات والعودة للاتفاق
- باراك يحذّر الشرع من فقدان الدعم وقوة الاندفاعة إذا لم يُعِد النظر بتركيبة الجيش
- “الكنيست” يضمّ الضفّة.. ورئيس الأركان يعترف بإنهاك الجيش.. وحرب التجويع!
صحيفة اللواء:
- هدية ملكية لعون: عودة البحرانيين.. وملفات المرحلة بين ماكرون وسلام اليوم
- براك لم يأخذ الترياق من عين التينة.. ورفع الحصانة عن بوشكيان و3 وزراء اتّصالات أمام لجنة برلمانية
- “الكنيست” يهوّد الضفّة بإعلان السيطرة عليها وإنهاء دور السلطة
- ويتكوف يستعد لصفقة غزّة.. ورفض دولي واسع لسياسة تجويع القطاع
- سورية تطلب مساعدات تركية.. و6 مليارات دولار استثمارات سعودية
- السلطات ملتزمة بوقف النار.. واجتماع أمني “إسرائيلي” سوري برعاية أميركية في أذربيجان
صحيفة الديار:
- القلق يسود.. وردّ جعجع وجنبلاط: الطوائف تستعدّ للآتي!
- قنبلة براك السياسية تنفجر من بكركي: لا أعلم النهاية!
- البرلمان يُحيل صحناوي والجراح وحرب إلى التحقيق ويرفع الحصانة عن بوشكيان
- “الديار” توثّق شهادات تفضح مضمون تقرير لجنة تقصّي أحداث الساحل السوري
صحيفة الجمهورية:
- الحل الأميركي: للحديث صلة
- برّاك من بكركي: الأمور معقّدة
- الرياح التركية تعصف بسورية وتلفح لبنان
- مشروعان على النار: بيان دولي داعم وجلسة حكومية للسلاح
صحيفة النهار:
- غزّة.. “إسرائيل” تستهدف دير البلح “آخر شريان الحياة”
- تلفزيون لبنان: النداف تتحدث عن إستراتيجية العمل
صحيفة الشرق:
- براك غادر ووعد بالعودة: نواصل العمل رغم التعقيد
- تجويع غزّة يُشعل غضبًا عالميًا
- هل تريد “إسرائيل” السلام؟!!
- شيخ الأزهر يُطلق نداء عالميًا لإنقاذ غزّة من المجاعة
الاسرار
صحيفة البناء:
خفايا
- تعتقد مصادر غربية أن التفاوض بين قوات سورية الديمقراطية وحكومة دمشق حول شروط الاندماج في الجيش السوريّ الجديد سوف يتمّ تحت العنوان الذي تحدّث عنه المبعوث الأميركي توماس باراك في ضوء أحداث السويداء وقبلها أحداث الساحل وقوله إن إعادة نظر جذريّة يجب أن تجري في كيفية بناء الجيش بعدما كانت واشنطن قد وافقت على صيغة تأسيس الجيش من مجموعات تكفيرية قال قائد “جبهة النصرة” إنه إذا لم يمنحها دورًا محوريًا في الجيش الجديد فلن تتماسك سورية وسوف تنشب حرب أهلية بين المجموعات التي تحمل السلاح، ولذلك وافقت واشنطن على قبول مكانة للأجانب في جيش سورية أعلى من مكانة سوريين مثل قسد ومثل الضباط المنشقّين. وبعدما صارت الحرب الأهلية خطرًا حاضرًا سقطت رؤية الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وصارت إعادة النظر مطلبًا أميركيًا آليته الاستقواء بـ”قسد” لتشكيل نواة صلبة للدولة عبر ثنائية الموالين للشرع والقوّة الكردية المسلحة التي تشترط للدمج نيل مناصب قياديّة في الجيش الجديد والحكومة الجديدة.
كواليس
- تساءل سفير أوروبي في دولة عربية محورية في سهرة جمعت عددًا من الإعلاميين في تلك الدولة عن سبب حجم اهتمام وتفاعل الشارع الغربي والنخب الغربية مع المأساة الفلسطينية، بينما الشارع العربي والنخب العربية في حالة موت سريريّ، فقال له أحد كبار الإعلاميين إن العرب تلقوا صفعة قاسية لمنطقهم الذي خاطبوا شعوبهم من خلاله لعقود طويلة عبر القول إن “إسرائيل” قوة لا تُقهر رغم كلّ ما لدى العرب من إمكانات، وإن التودّد لأميركا يجنّب العرب شرور “إسرائيل” وجاءت المقاومة في لبنان وفلسطين وقدّمت بإمكانات بسيطة مثالًا لضعف “إسرائيل” وإمكانيّة انتزاع الأرض منها بالقوّة فصار الثأر من هذه المقاومات ومَن يؤيدها من الشعوب مطلبًا عربيًا لاستعادة سرديّة العقاب لمن يتجرّأ على تحدّي قوة “إسرائيل” وإثبات أن الطريق الوحيد لأجل اتقاء الشر “الإسرائيلي” هو بتلبية المطالب الأميركية، وقد نجحت الحكومات العربية بترويض نخبها وشعوبها على كراهية قوى المقاومة تحت عناوين مذهبية وعقائدية خلال سنوات وهي تمارس العناد على هذا الموقف، رغم هول ما يحدث.
صحيفة اللواء:
- همس:
لم يُفلح الموفد الأميركي من “ربط نزاع” مع الرئاسة الثانية، خارج التفاهم العام حول الردّ الرسمي، على الرغم من عودته غير المتوقعة ليلًا إلى هناك.
- غمز:
تحرَّرت كتلة نيابية من همّ العلاقة مع كتلة أخرى، بعد انفضاض التحالف السياسي بين الجسمين السياسيَّين لكل منهما.
- لغز:
أرجأت التطورات التي جرت وتجري في بلد مجاور زيارة كانت مرتقبة، لوزير خارجية هذا البلد، من دون توضيح شيء عن الموضوع.
صحيفة الجمهورية:
- يتردّد في بعض الأوساط أن تحضيرات تجري بجدية، لفتح ملف ّفساد كبير في أحد المرافق المهمّة.
- أبلغ مسؤولون في مؤسسات مالية دولية أحد الوزراء استغرابهم لما سموه البطء في فتح ملف إدارة بارزة وإعادة تنظيمها ووضع حد لمواضع الفساد فيها.
المصدر: صحف