المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: في أعقاب الإنذارات في منطقة نطوعا اعترضنا طائرات مسيرة مفخخة أُطلقت من حزب الله باتجاه “الأراضي الإسرائيلية” بينما انفجرت عدة طائرات مسيرة أخرى بالقرب من الحدود مع لبنان