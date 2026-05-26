اعلام العدو: حزب الله يراقب تحركات كبار الضباط لاستهدافهم.. وجيش العدو يقر بهجمات جديدة بالمسيرات

اشارت قناة كان العبرية الى انه “في إطار استراتيجية حزب الله الجديدة، تتم مراقبة تحركات كبار الضباط الإسرائيليين بهدف إلحاق الضرر بأنظمة القيادة والسيطرة والدفاع التابعة للجيش الإسرائيلي باستخدام الطائرات بدون طيار المتفجرة”.

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي تحدث عن هجمات جديدة وقال: أطلق حزب الله في وقت سابق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه قواتنا، حيث عبرت الطائرة المسيرة الحدود وانفجرت في منطقة عسكرية داخل “الأراضي الإسرائيلية” بالقرب من الحدود. كما اكد المتحدث انفجار محلّقة مفخخة في منطقة نطوعا بالجليل الغربي.



الى ذلك اعلنت وسائل اعلام العدو اليوم تنفيذ العديد من الهجمات من المقاومة بالطائرات المسيرة. وقالت منذ الصباح، تم إطلاق 4 محلّقات مفخخة باتجاه قواتنا في جنوب لبنان. وتحدثت عن عن انفجار محلّقة مفخخة في موقع برانيت بالجليل الغربي.



إذاعة جيش العدو الإسرائيلي قالت: للمرة الثالثة هذا الصباح: هجوم بطائرات مسيرة مفخخة من حزب الله يستهدف منطقة عسكرية على الحدود اللبنانية، هذه المرة قرب نطوعه.