عربي وإقليمي

حماس: قتل الاحتلال الاسرائيلي صحفية وأسرتها جريمة بحق الإنسانية

وصفت حركة حماس “استشهاد الصحفية ولاء الجعبري و5 من أطفالها بينهم جنين، الأربعاء، بأنها جريمة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضمن سياسة الاستهداف الممنهج للصحفيين بغزة ومحاولة إرهابهم وثنيهم عن أداء رسالتهم المهنية”.

وقالت حماس في بيان لها الاربعاء إن “اغتيال الصحفية ولاء الجعبري مع جميع أفراد عائلتها بقصف جوي يمثل جريمة جديدة بحق الصحفيين الفلسطينيين، يرتكبها جيش الاحتلال المتجرّد من كل القيم الإنسانية، ضمن سياسة الاستهداف الممنهج للصحفيين ومحاولة إرهابهم وثنيهم عن أداء رسالتهم المهنية”.

وطالبت الحركة “المؤسسات الصحفية الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها المهنية والإنسانية في فضح الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون”، وأشارت إلى أن “الاحتلال قتل أكثر من 230 صحفيا منذ بداية هذه الإبادة الوحشية”، داعية إلى “تدخل لحمايتهم وتفعيل الملاحقة القضائية لقادة الاحتلال الإرهابيين أمام المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الصحفيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وفجر الأربعاء، قتل جيش العدو الصهيوني الصحفية الجعبري وزوجها وأطفالها وجنينها، بغارة جوية في جنوب مدينة غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام