    الصحة الفلسطينية: 904 شهداء في غزة منذ وقف إطلاق النار

      أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 6 شهداء و8 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

      وأفادت الوزارة في بيان لها الاثنين، أن من بين الشهداء خمسة ارتقوا حديثا، إضافة إلى شهيد توفي متأثرا بإصابته السابقة.

      وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن، نتيجة الظروف الميدانية واستمرار المخاطر.

      وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر بلغ 904 شهداء، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2713 إصابة، إضافة إلى 777 حالة انتشال تم توثيقها خلال الفترة ذاتها.

      وفي الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72797، مقابل 172821 إصابة، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعقيدات عمليات الإغاثة والوصول إلى الضحايا.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

