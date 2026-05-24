الشيخ القطان: قوة لبنان تنبع من الالتفاف حول ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة

استقبل رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان الاحد وفدا من “تجمع العلماء المسلمين”، لمناسبة عيد “المقاومة والتحرير”، ضمّ عضو الهيئة الإدارية الشيخ حسين غبريس إلى جانب الشيخ ماهر مزهر والشيخ محمد اللبابيدي، حيث قدّم الوفد التهاني بالمناسبة، مؤكدًا “التمسك بالثوابت الإسلامية والوطنية”.

ورحّب الشيخ القطان بالوفد، وشدد على أن “جمعية قولنا والعمل ستبقى في صلب الخط المقاوم في مواجهة المشاريع التي تستهدف المنطقة”، وأكد أن “عيد المقاومة والتحرير يشكّل عيدًا وطنيًا بامتياز، أقرّته الدولة اللبنانية، ويعبّر عن إنجاز تاريخي تمثّل بدحر الاحتلال عن الأراضي اللبنانية عام 2000″، داعيًا إلى “ترسيخ هذه المناسبة كعنوان جامع لكل اللبنانيين”.

وشدّد الشيخ القطان على أن “قوة لبنان تنبع من وحدة شعبه والتفافه حول ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”، واكد أن “هذه المعادلة هي التي حفظت البلاد وكرامة أبنائها”، وحيا “المقاومين الذين يدافعون عن كل لبنان”، داعيًا إلى “تعزيز الوحدة الداخلية في مواجهة التحديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام