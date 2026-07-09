وسائل اعلام إيرانية: قبل دقائق غادرت المركبة التي تحمل جثمان قائد الثورة الشهيد الطريق الرئيسي للتشييع لتنتقل إلى العتبة الرضوية الشريفة لإقامة الصلاة كما هو مخطط