جمعية “الإصلاح والوحدة” تواصل عملها الإغاثي في عكار

تواصل جمعية “الإصلاح والوحدة” عملها الإغاثي والإنساني المستمر في خدمة أهلنا النازحين من جنوبنا العزيز والصامد، حيث قامت الجمعية بتوزيع مساعدات متنوعة من الأدوية وحليب الأطفال والحفاضات على العائلات النازحة في المدرسة الرسمية في بلدة الدورة – عكار، وذلك انطلاقا من الواجب الإنساني والأخلاقي والوطني تجاه أهلنا الذين يواجهون ظروفا صعبة نتيجة العدوان المستمر.

وأكد مسؤول المكتب السياسي في الجمعية ومسؤول لجنة الإغاثة في عكار زياد العلي، الذي أشرف على توزيع المساعدات برفقة طبيب مختص، أن “الوقوف إلى جانب أهلنا ودعم صمودهم واجب ديني ووطني وأخلاقي، وأن عكار ستبقى إلى جانب الجنوب وأهله في هذه الظروف الصعبة”، وقال إن “الجنوب الصامد والصادق هو اليوم جنوب كل اللبنانيين، هو جنوب الأحرار، منه نستمد القوة والكرامة والصمود والعطاء”.

كما أشاد العلي بالتعاون القائم بين جمعيتي “الإصلاح” و”وتعاونوا”، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى الجميع على الجهود الإنسانية والدعم المتواصل، معتبراً أن “هذا التعاون المبارك يجسد روح التكافل والتضامن بين أبناء الوطن الواحد في خدمة أهلنا المحتاجين وتعزيز صمودهم وثباتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام