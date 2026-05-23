المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الصهيوني

واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها في جنوب لبنان ضد تجمعات جنود العدو ومواقعه.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 22:30 أمس الجمعة 22-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النّهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السّبت 23-05-2026‏

06 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة، تصدّى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:00 السّبت 23-05-2026 لمسيّرة إسرائيليّة معادية من نوع “هيرون 1” في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو وأجبروها على المغادرة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:00 السّبت 23-05-2026 منصّة قبّة حديديّة في ثكنة بِرانيت بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:30 السّبت 23-05-2026 منصّة القبّة الحديديّة الثانية في ثكنة بِرانيت بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

المصدر: الإعلام الحربي