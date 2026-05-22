مراسل المنار: غارات الطيران الحربي المعادي والقصف المدفعي استهدف منذ السابعة وحتى الان بلدات حاريص برعشيت تولين قبريخا الصوانة صريفا برج رحال النبطية الفوقا يحمر الشقيف زوطر الشرقية والمروانية منذ قليل