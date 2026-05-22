“بلومبرغ”: استمرار إغلاق هرمز يهدد بركود يشبه أزمة 2008

ذكر موقع “بلومبرغ” أن “الأزمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإيران بخصوص مخزون اليورانيوم ومضيق هرمز تحدث تداعيات خطيرة”، مشيراً إلى أن “التداعيات تشمل أسعار النفط وتهدد بتباطؤ يشبه ركود 2008.”

وتابع “شهدت أسواق النفط تقلبات حادة في محاولة المتداولين لتقييم احتمالات السلام مقابل تصعيد جديد”، وأنه “باتت المخاطر الاقتصادية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.

كما حذر مجموعة رابيدان للطاقة من أزمة قد تضاهي تداعيات الركود الكبير لعام 2008، لافتاً إلى وجود احتمال أن يرتفع سعر خام برنت إلى نحو 130 دولارا للبرميل.

المصدر: الفرنسية