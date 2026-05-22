الجمعة   
   22 05 2026   
   5 ذو الحجة 1447   
   بيروت 15:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    “بلومبرغ”: استمرار إغلاق هرمز يهدد بركود يشبه أزمة 2008

      ذكر موقع “بلومبرغ” أن “الأزمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإيران بخصوص مخزون اليورانيوم ومضيق هرمز تحدث تداعيات خطيرة”، مشيراً إلى أن “التداعيات تشمل أسعار النفط وتهدد بتباطؤ يشبه ركود 2008.”

      وتابع “شهدت أسواق النفط تقلبات حادة في محاولة المتداولين لتقييم احتمالات السلام مقابل تصعيد جديد”، وأنه “باتت المخاطر الاقتصادية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.

      كما حذر مجموعة رابيدان للطاقة من أزمة قد تضاهي تداعيات الركود الكبير لعام 2008، لافتاً إلى وجود احتمال أن يرتفع سعر خام برنت إلى نحو 130 دولارا للبرميل.

      المصدر: الفرنسية

      مواضيع ذات صلة

      «أرامكو» تحذّر من إغلاق «هرمز»: عواقب «كارثية» على أسواق النفط

      «أرامكو» تحذّر من إغلاق «هرمز»: عواقب «كارثية» على أسواق النفط