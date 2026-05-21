رسالة عمار الموسوي الى وزير الخارجية اليمني: المقاومة قادرة على إفشال مخططات العدو

رسالة مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي إلى نائب وزير الخارجية اليمنية السيد عبد الواحد أبو راس:

معالي نائب وزير الخارجية اليمينة

الأخ السيد عبد الواحد أبو راس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسّرني بداية أن أعبر لكم عن خالص الشكر والإمتنان بإسم قيادة حزب الله وبإسمي شخصياً للرسالة الأخوية الطيبة التي بعثتموها والممتلئة بمعاني التأييد والدعم والمساندة للمقاومة والشعب اللبنانيين.

كما وأودّ أن أنتهز الفرصة للتأكيد على أواصر الأخوة التي تجمعنا، والإشادة بالدور المميز الذي قام ويقوم به اليمن الأبيّ قيادة وشعباً في مساندة أشقائه في لبنان وفلسطين وإيران في مواجهة الحروب الظالمة لقوى الإجرام الأميركي ـ الصهيوني.

لقد برهن الشعب اليمني في مسيرة جهاده في ظلّ قيادة سماحة السيد عبد الملك الحوثي عن عزيمة راسخة وإيمان قوي في الدفاع عن أرض الآباء والأجداد وعن الكرامة الوطنية والإنتماء القومي والإسلامي، مقدماً المثال الناصع في الجهاد والتضحية.

إن الملحمة البطولية التي يخوضها أبناء الشعب اللبناني من أبطال ورجال المقاومة الشجعان في وجه العدو الصهيوني المجرم والجبان تبرهن مرة أخرى أن خيار المقاومة هو خيار أصيل في هذه الأمة وفي هذا الوطن في مواجهة إجرام العدو وأطماعه التوسعية، وأن هذه المقاومة قادرة بفضل الله وثبات وشجاعة قادتها ومجاهديها وصبر أهلها على أن تُفشل مخططات العدو وتُحطم صورة تفوقه وغطرسته.

وفي الختام لا بدّ من التأكيد أن يقيننا بالوعد الإلهي في النصر والتحرير ثابت لا يتزحزح ولا يتزعزع.