تقرير مصور | على درب الشهادة والمقاومة: وداع مهيب للشهيدين محمود وعلي شمص

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في الضاحية الشهيد المجاهد محمود عاصم شمص الذي ارتقى فداء للبنان وشعبه، موكب التشييع انطلق من مجمع هونين في الغبيري ، حيث أٌقيمت مراسم تكريمية للشهيد تقدمتها الفرق الكشفية وحملة الرايات وبمشاركة حشد من المشيعيين الذين رفعوا القبضات المجددة للعهد والقسم بالتمسك بالنهج المقاوم. وعند روضة المجمع أقيمت الصلاة على الجسد الطاهر ووري الشهيد بعدها في الثرى.

كما شيع حزب الله وجمهور المقاومة في روضة مجمع هونين في الغبيري، الشهيد المجاهد علي قاسم شمص الذي ارتقى فداء للبنان وشعبه، وبمراسم تكريمية تليق بمقام الشهداء حمل الكشفيون النعش المبارك وتقدموا به إلى روضة المجمع حيث صلي على الجسد الطاهر بعد ان عاهد رفاق الدرب الشهيد وكل الشهداء بالتمسك بخط المقاومة والنهج الحسيني مهما غلت التضحيات، ثم وري بعدها الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.

المصدر: موقع المنار