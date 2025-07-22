لبنان

“موظفو الإدارة العامة”: التوقف عن العمل مستمر هذا الأسبوع

أعلن “تجمع موظفي الإدارة العامة” في لبنان في بيان له الثلاثاء “استمرار التوقف عن العمل في أيام الأربعاء والخميس والجمعة من هذا الأسبوع وعدم استقبال المراجعين إلا في الحالات الانسانية التي لا تحتمل التأجيل”.

وقال البيان إن ذلك يأتي “بعد إصرار الحكومة على رفض إنصاف موظفي الإدارة العامة حتى في المطالب التي لا تحمل الدولة أي تكلفة مالية، أو في مطالب لا تشكل أعباء مالية تعجز الدولة عن تحملها، مما يؤكد سياسة العدائية المتبعة، وبعد أن تبين أن أكثر ما يمكن أن يعطى للقطاع العام هو مجرد وعود وكلام لا أثر له على أرض الواقع”.

ولفت التجمع الى ان “التوقف عن العمل سيستمر حتى تحقيق المطالب المذكورة في البيان السابق ومنها:

ـ إلغاء شروط المثابرة أو تعديلها بحسب المقترحات المقدمة من تجمع موظفي الادارة العامة

رفع التعويضات العائلية ٦٠ ضعفا

إعطاء زيادة فورية تصدر بمرسوم وذلك لحين إقرار مشروع قانون تصحيح للرواتب غير مجزأ على عدة سنوات

تسوية أوضاع المتعاقدين والأجراء بما يضمن حقوقهم كافة”.

وتمنى التجمع من “جميع الزملاء التوقف عن العمل وعدم استقبال أي من المراجعين إلا في الظروف الانسانية، فنحن لسنا دعاة تعطيل لكن دعاة كرامة”، واعتذر من جميع المواطنين، متمنيا “تفهم حال الموظفين الصعبة”، لافتا الى أن “الحل بيد الحكومة التي ما زالت تعين الهيئات عبر المحسوبيات السياسية والمحاصصة الحزبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام