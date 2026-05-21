    ستارمر يوضح لزيلينسكي سبب تخفيف لندن العقوبات على منتجات النفط الروسي

      أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي محادثات هاتفية عقب تخفيف لندن العقوبات على الوقود المنتج من النفط الروسي، وفقا لبيان صادر عن مكتب ستارمر.

      وجاء في بيان داونينغ ستريت: “تحدث رئيس الوزراء عن كيفية تعزيز بريطانيا للضغط على الاقتصاد الروسي، بما في ذلك من خلال حزمة العقوبات الجديدة التي أعلنت أمس، وعن أنه نتيجة لإجراءات بريطانيا سيكون هناك نفط روسي أقل في السوق”.

      يوم الثلاثاء الماضي، سمحت بريطانيا بشكل غير محدود باستيراد الديزل والكيروسين المنتجين من النفط الروسي في دول ثالثة. ويوم الأربعاء، أفادت وكالة “أسوشيتد برس” أن كييف “تستفسر عن التفاصيل” بشأن الإجراءات الجديدة من لندن، وأن هناك “تواصلا نشطا للغاية” بين أوكرانيا وبريطانيا بهذا الشأن.

      ويوم الأربعاء، أوضحت السلطات البريطانية أنه لم يكن هناك حظر سابق على استيراد الديزل وكيروسين الطيران المنتجين من النفط الروسي في دول ثالثة، وأن العقوبات والاستثناءات منها لم تفرض إلا يوم الأربعاء. وتعهدت وزارة التجارة البريطانية بمراجعة تصريح الاستيراد في أقرب وقت ممكن وإلغائه .

      المصدر: روسيا اليوم

