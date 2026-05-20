الأربعاء   
   20 05 2026   
   3 ذو الحجة 1447   
   بيروت 19:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    اعلام العدو: اصابة قائد اللواء 401 بجروح خطرة و8 جنود بانفجار طائرة بدون طيار رغم وجود شباك حماية

    اعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي انه “في وقت سابق اليوم، أصيب ضابط مقاتل بجروح خطيرة وأصيب ضابط مقاتل في الاحتياط بجروح متوسطة نتيجة انفجار طائرة بدون طيار مفخخة في جنوب لبنان. كما أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي في الاحتياط بجروح طفيفة في الحادث.

    بدورها قالت القناة 12 العبرية: صباح اليوم، حوالي الساعة الثامنة، أطلق حزب الله طائرة مسيّرة مفخخة باتجاه جنود اللواء 401 الذين كانوا داخل مبنى في قرية دبل. سقطت الطائرة بين شبكات الحماية المضادة للمسيّرات، وأصابت واجهة المنزل، ما أدى إلى إصابة الجنود بشظايا. وأُصيب قائد اللواء 401، بجروح خطيرة، فيما أُصيب ضابط آخر وجندي بجروح متوسطة وطفيفة.
    واكدت وسائل إعلام عبرية: إصابة 8 جنود بجراح مختلفة كانوا برفقة قائد اللواء 401 في قرية دبل في جنوب لبنان.

    مواضيع ذات صلة

    قاليباف: التحركات العلنية والخفية للعدو تشير إلى سعيه لجولة حرب جديدة

    قاليباف: التحركات العلنية والخفية للعدو تشير إلى سعيه لجولة حرب جديدة

    مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي أغار مستهدفا بلدات القاسمية وصديقين وجويا في جنوب لبنان

    مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي أغار مستهدفا بلدات القاسمية وصديقين وجويا في جنوب لبنان

    مجلس الوزراء يعقد جلسة الجمعة في القصر الجمهوري لبحث الأوضاع الراهنة وملفات مالية وخدماتية وتعيينات

    مجلس الوزراء يعقد جلسة الجمعة في القصر الجمهوري لبحث الأوضاع الراهنة وملفات مالية وخدماتية وتعيينات