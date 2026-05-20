غرفة عمليات المقاومة : عند الساعة 20:10 ليل امس حاولت قوّة من جيش العدوّ التقدّم للمرّة الثالثة خلال أسبوع من رشاف باتّجاه حدّاثا وكمن لها المقاومون واشتبكوا معها بالأسلحة المتوسّطة والصاروخيّة وحقّقوا إصابات مؤكّدة