امريكا | ترامب يعلن تأجيل هجوم أميركي على إيران بعد “تطور إيجابي” في المفاوضات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، تأجيل هجوم عسكري كبير كان مقرراً ضد إيران، مشيراً إلى ما وصفه بـ”تطور إيجابي جداً” في مسار المفاوضات الجارية مع طهران بشأن ملفها النووي.

وقال ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض، إن عدداً من دول المنطقة طلبت من واشنطن منح المسار الدبلوماسي مزيداً من الوقت، موضحاً أن السعودية وقطر والإمارات ودولاً أخرى أبلغته بأنها “باتت قريبة جداً من التوصل إلى اتفاق” مع إيران.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة كانت “تستعد لتنفيذ هجوم كبير جداً” في اليوم التالي، لكنه قرر تأجيله “لفترة قصيرة، وربما إلى الأبد”، آملاً في أن تفضي المفاوضات إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأكد ترامب أن واشنطن أبلغت “إسرائيل” وشركاءها في الشرق الأوسط بقرار التأجيل، معتبراً أن التطورات الحالية “إيجابية للغاية”، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المحادثات شهدت في السابق مراحل بدا فيها الاتفاق قريباً قبل أن تنهار المفاوضات.

وشدد الرئيس الأميركي على أن إدارته “لا يمكن أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”، معتبراً أن هذا الأمر يشكل الدافع الرئيسي وراء الضغوط العسكرية والسياسية التي تمارسها واشنطن.

وفي سياق منفصل، أعرب ترامب عن قلقه من تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنه قال إنه يعتقد أن الوباء “ما زال محصوراً في إفريقيا” ولم ينتقل إلى الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة يونيوز