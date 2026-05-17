رئيس وزراء قطر يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات بالمنطقة

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إنه جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

الدوحة | 17 مايو 2026



الدوحة | 17 مايو 2026

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير…

كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال الاتصال، عن أمله في أن تتجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، و”يفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد”.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا)