رئيس وزراء قطر يبحث هاتفياً مع نظرائه بالكويت والسعودية والأردن جهود خفض التصعيد

أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأحد أن “رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث هاتفياَ مع وزير خارجية الكويتي والسعودي والأردني جهود خفض التصعيد بالمنطقة”.

اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير الخارجية الكويتي



الدوحة | 02 أغسطس 2026



جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ @MBA_AlThani_ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين… pic.twitter.com/x7jcxXgRYz — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 2, 2026

كما أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاتصالات على “ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة”.

المصدر: موقع الجزيرة