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    عربي وإقليمي

    رئيس وزراء قطر يبحث هاتفياً مع نظرائه بالكويت والسعودية والأردن جهود خفض التصعيد

      أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأحد أن “رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث هاتفياَ مع وزير خارجية الكويتي والسعودي والأردني جهود خفض التصعيد بالمنطقة”.

      كما أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاتصالات على “ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة”.

      المصدر: موقع الجزيرة

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