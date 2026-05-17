تحذيرات من تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى المعزولين في سجن مجدو

حذّر مكتب إعلام الأسرى من تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين المعزولين في سجن مجدو، مؤكداً أنهم يعيشون ظروفاً “بالغة القسوة” في ظل استمرار القمع والعزل والتنكيل، وسط تعتيم مشدد وانقطاع أخبارهم عن عائلاتهم.

وأوضح المكتب أن “الأسرى يتعرضون لاقتحامات متكررة من وحدات القمع التابعة لإدارة السجون، تتخللها عمليات تفتيش واسعة وتخريب للمقتنيات، إلى جانب ممارسات وصفها بالمهينة تشمل الإذلال والاعتداءات النفسية وحرمان المعتقلين من العودة إلى زنازينهم لساعات طويلة”.

وأشار إلى أن “أوضاع عدد من الأسرى تزداد خطورة نتيجة إصابتهم بأمراض مزمنة وتقدمهم في السن، في ظل استمرار الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية المناسبة، بينما تعيش عائلاتهم حالة من القلق بسبب شح المعلومات والتضييق على الزيارات القانونية”.

وفي السياق، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الحركة الأسيرة تمرّ بـ”المرحلة الأكثر دموية وقسوة” في تاريخها الحديث، مشيراً إلى “تصاعد سياسات القمع والعزل والتعذيب منذ بدء الحرب على قطاع غزة”.

وبحسب معطيات مؤسسات الأسرى، تحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 9400 فلسطيني داخل سجونها، بينهم آلاف المعتقلين الإداريين، في وقت تجاوزت فيه حملات الاعتقال منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 حاجز 23 ألف حالة اعتقال.

المصدر: وكالة شهاب