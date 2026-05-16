النائب هاشم وجه انتقادات متعلقة بزيارة الوزيرة حنين السيد الى الجنوب

تمنى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، “لو سلكت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد طريق الجنوب عبر بوابة الجنوب صيدا مرورا بطرق محافظة النبطية للوصول الى مرجعيون وصولا الى العرقوب وحاصبيا، وهكذا تكون زيارتها تحديا للعدو الاسرائيلي ورفضا للعدوان لانها تمثل الحكومة اللبنانية التي من واجبها مواجهة العدوان بكل الأساليب، لكن نأسف للزيارات الفولكلورية التي لن تقدم حتى بالشكل التزاما وطنيا”.

وقال: “لن نقف كثيرا عند التفاصيل لكن عندما تغيب في هذا الزمن الادبيات والاصول في التعاطي السياسي فلا عجب ان نرى الأسوأ، لان بعض الزيارات لوزراء وغير وزراء تتحكم فيها العلاقات والخدمات السياسية لو اتت تحت عناوين رسمية، وزيارة وزيرة الشؤون كانت بهذا التوجه وتجاوزت بعض الاصول مهما حاولوا إلباسها لبوس الغيرة والرعاية”.

اضاف: “نأسف ونأمل ان لا يستمر هذا النهج لنحافظ على بعض القيم في الحياة السياسية”.