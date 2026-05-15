السعودية تدين “الممارسات الاستفزازية” في الأقصى وتدعو لوقف فوري للانتهاكات

أعربت الخارجية السعودية عن إدانتها الشديدة للممارسات الاستفزازية للمسؤولين الإسرائيليين بحق المسجد الأقصى، مؤكدة رفضها القاطع لأية إجراءات تهدف إلى انتهاك حرمة المسجد.

وأضافت الخارجية في بيانها أن هذه الانتهاكات، التي تأتي ضمن سلسلة من الاقتحامات والاستفزازات، تمثل خرقا للقوانين والمواثيق الدولية، وتقويضا لفرص السلام، واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.

أكد بيان الخارجية على موقف المملكة الثابت والرافض لأي مساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، محذرة من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه السياسات الاستفزازية. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وضع حد فوري لهذه الممارسات، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم.

وجددت المملكة تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما أعربت عن دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية إلى حماية المسجد الأقصى والحفاظ على هويته الإسلامية.

تأتي هذه الإدانة السعودية في وقت تشهد فيه مدينة القدس تصعيدا خطيرا، حيث اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى يوم الخميس ورفع العلم الإسرائيلي، وشارك في “مسيرة الأعلام” السنوية التي نظمها آلاف المستوطنين بمناسبة ما يسمى “يوم توحيد القدس”.

وتزامن ذلك مع اقتحام مئات المستوطنين للمسجد وأداء طقوس تلمودية داخل باحاته، وسط تقييدات مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين.

وشهد شهر نيسان / أبريل الماضي اقتحام أكثر من 4 آلاف مستوطن للمسجد الأقصى، ووثقت المصادر الفلسطينية 6 مخططات استيطانية جديدة في مدينة القدس. كما تواصل السلطات الإسرائيلية فرض إجراءاتها التضييقية على الفلسطينيين في المدينة المقدسة.

المصدر: وكالة الانباء السعودية (واس) + روسيا اليوم