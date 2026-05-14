القناة 12 العبرية تنشر تنبيها جديدا لسكان خط المواجهة: بعد إصابة طائرة بدون طيار مفخخة هذا الصباح ستغلق شواطئ البحر في القطاع بين رأس الناقورة وأخزيف تمامًا اعتبارًا من الغد