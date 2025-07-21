لبنان

حزب الله شيع الشهيد أحمد صالح في بلدة يحمر الشقيف

شيع حزب الله الشهيد المجاهد أحمد محمد صالح بموكبٍ حاشدٍ ومَهيب في بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان.

وأقيمت مراسم تكريمية للشهيد صالح عند مدخل البلدة بمشاركة شخصيات وفاعليات، علماء دين، عوائل الشهداء وحشد من الأهالي، بعدها أمّ إمام البلدة الشيخ نزار سعيّد المصلين على الجثمان الطاهر وجاب موكب التشييع شوارع البلدة محمولاً على أكفّ رفاق الشهيد.

ثم شقّ النعش الطاهر شوارع البلدة تتقدمه الفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي(عج)، وعند جبانة البلدة ووُرِيَ الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام