بالفيديو | حرس الثورة الإسلامية ينفذ مناورة “لبيك يا خامنئي” في طهران لتعزيز الجهوزية القتالية

نفّذ حرس الثورة الإسلامية مناورة عسكرية تحت الاسم الرمزي “لبيك يا خامنئي” على مستوى فيلق محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العاصمة الإيرانية طهران، حيث ركّزت المناورة على رفع الجهوزية والاستعداد لمواجهة العدو.

وأقيمت المناورة الكبرى تحت عنوان “قائد الشهيد” – الإمام الخامنئي قدس الله نفسه الزكية – وبشعار “لبيك يا خامنئي”، ضمن فعاليات فيلق محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في طهران.

وأعلن العميد حسن حسن‌زاده، قائد فيلق محمد رسول الله وقائد المناورة، الجهوزية الكاملة للوحدات وفرق المغاوير التابعة للحرس الثوري وقوات التعبئة “الباسيج”، مشيراً إلى أن المناورة شملت تدريبات على جميع السيناريوهات المخطط لها مسبقاً، إضافة إلى تكتيكات وتقنيات جماعية وفردية لمواجهة العدو في مختلف الساحات، إلى جانب تقييم الأداء العملياتي للقوات المشاركة.

وأكد حسن‌زاده أن من بين أهداف المناورة رفع القدرة القتالية لمواجهة أي تحرك أميركي – صهيوني، مشدداً على أن المناورة نُفذت بنجاح وتم تحقيق جميع أهدافها المرسومة.

واستمرت مناورة “قائد الشهيد” الكبرى لمدة خمسة أيام وليالٍ متتالية في مناطق العمليات المحيطة بالعاصمة طهران.

المصدر: قناة العالم