واشنطن بوست : طائرات حزب الله غير القابلة للتشويش تشكل تهديدًا جديدًا لإسرائيل

كتبت صحيفة واشنطن بوست مقالا بعنوان: طائرات حزب الله غير القابلة للتشويش تشكل تهديدًا جديدًا لإسرائيل. وقالت في المقال: تواجه القوات الإسرائيلية تهديدًا جديدًا في حربها ضد حزب الله في جنوب لبنان: طائرات مسيّرة مفخخة مزودة بكاميرات، تنقل مقاطع فيديو مباشرة إلى مشغليها عبر كابلات ألياف بصرية، ما يُمكّنها من التخفي عن أنظمة التشويش التقليدية.

ومما جاء في المقال : الطائرات الرخيصة أصبحت تهديدًا حقيقيًا حتى للجيوش القوية والتشويش الإلكتروني لم يعد كافيًا دائمًا اضافة الى ان التكنولوجيا البسيطة يمكن أن تكون فعالة جدًا إذا استُخدمت بذكاء.

اضافت: أقرّ مسؤولون إسرائيليون، ممن تابعوا استخدام الطائرات المسيّرة المزودة بألياف بصرية في الحرب الروسية الأوكرانية، بهذا التحدي. وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الشهر بأنه “أمر بإنشاء مشروع خاص لمواجهة خطر الطائرات المسيّرة”. وقال في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: “سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نعمل على ذلك”…

