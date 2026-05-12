المقاومة الاسلامية: ردًّا على اعتداءات العدوّ الاسرائيلي وجرائمه استهدف مجاهدونا للمرة الثانية عند السّاعة 22:10 الثلاثاء آليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في منطقة وادي العين بين بلدتي البياضة وبيوت السياد بقذائف المدفعيّة وصلية صاروخية