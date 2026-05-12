الثلاثاء   
   12 05 2026   
   24 ذو القعدة 1447   
   بيروت 22:10
    دولي

    رئيس وزراء غرينلاند: لا اتفاق مع واشنطن حتى الآن

      قال رئيس وزراء غرينلاند الثلاثاء، إن المفاوضات بين كوبنهاغن ونوك وواشنطن في شأن مستقبل الإقليم الدنماركي الذي يتمتّع بحكم ذاتي تشهد تقدّما، ولكنها لم تصل بعد إلى اتفاق.

      وتشكّل الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن محطّ اهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أفادت تقارير بأنه يسعى إلى إنشاء ثلاث قواعد عسكرية جديدة في جنوبها، إضافة إلى قاعدة بيتوفيك التي تملكها الولايات المتحدة بالفعل في شمالها.

      وقال رئيس الوزراء ينس‑فريديريك نيلسن في خطاب أمام قمة كوبنهاغن للديموقراطية: “نحن نتفاوض، لكننا لم نتوصّل إلى اتفاق”.

      وفي مؤتمر صحافي لاحقا، لفت إلى أن لدى غرينلاند اتفاقا دفاعيا مع الولايات المتحدة يتيح لها بالفعل إنشاء قواعد إضافية إذا رغبت في ذلك.

      أضاف نيلسن: “لا يمكنني الكشف عن تفاصيل ملموسة خاصة بالمفاوضات، لكننا مستعدون للقيام بالمزيد وتحمل مسؤولية أكبر”.

      وتابع: “مطلبنا الوحيد هو الاحترام”.

      ويتيح اتفاق دفاعي يعود إلى العام 1951 وتم تحديثه في 2004 لواشنطن تعزيز وجودها العسكري في الجزيرة، شرط إبلاغ الدنمارك وغرينلاند مسبقا.

      المصدر: مواقع

