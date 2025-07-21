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بريطانيا تتعرض لهجوم مرعب من “أسراب الخنافس”

اجتاحت أسراب من الخنافس مناطق مختلفة من المملكة المتحدة، الأسبوع الماضي، في أكبر ظهور لها منذ “غزو الخنافس” الشهير عام 1976.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن العديد من المواطنين، اضطروا إلى الاحتماء داخل سياراتهم لتجنب آلاف الخنافس التي غطت جميع الأسطح المكشوفة.

وتسببت هذه العاصفة المفاجئة من هذه الحشرات، في توقيف مباراة الكريكيت بين إنجلترا والهند، التي أقيمت في 10 من يوليو.

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الانتشار الواسع لهذه الحشرات، فيما أظهرت مقاطع أخرى الخنافس وهي تزحف بالمئات على عربات الأطفال، والسيارات، والمظلات، وحتى على الطعام.

ويرى خبراء أن هذه الموجة هي الأكبر منذ ما عُرف بـ”غزو الخنافس” في صيف عام 1976.

ووفقا “ديلي ميل”، يرجح العلماء أن تكون موجة الحر الأخيرة وراء هذا الغزو المفاجئ، كما حدث سنة 1976، التي شهدت درجات حرارة استثنائية.

وقال البروفيسور ستيوارت رينولدز، عالم الحشرات في جامعة باث: “علم البيئة معقد، وهناك عدة عوامل متداخلة، لكن من المؤكد أن الطقس الحار والجاف في الأشهر الأخيرة له علاقة مباشرة بالأمر”.

وأضاف: “أعتقد أن الظروف الجوية الملائمة في الأشهر الماضية أدت إلى ازدهار أعداد المن، الذي تتغذى عليه الدعسوقات، في الأراضي الزراعية والغابات، مما أدى بدوره إلى ازدهار أعداد الخنافس”.

ورغم أن هذه المشاهد قد تبدو مرعبة، يؤكد البروفيسور رينولدز أنه “لا داعي للقلق على الإطلاق”.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت المملكة المتحدة موجة حر استثنائية، حيث بلغت درجات الحرارة ذروتها عند 34.7 درجة مئوية، يوم الجمعة الماضي.

ولم يقتصر الأمر على الخنافس فقط، شهدت بعض مناطق المملكة المتحدة انتشارا واسعا للدبابير أيضا.

وقال أنزور ديلبريدج، الذي يعمل في شركة لمكافحة الحشرات، إن أشعة الشمس الربيعية أيقظت الدبابير مبكرا من سباتها.

وأشار إلى أن الطقس الحار منح هذه الحشرات وقتا أطول للنمو، ما مكنها من بناء أعشاش ضخمة فاقت تلك التي بنيت العام الماضي.