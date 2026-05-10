خسائر إضافية لجيش العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان..

أعلنت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي عن سقوط قتيل في صفوف الجيش الصهيوني جراء انفجار مُحلّقة مفخخة تابعة لـ”حزب الله” داخل قاعدة عسكرية في الشمال”، ويأتي هذا الإعلان في ظل تزايد خسائر العدو في جنوب لبنان الذي يتعرض لعدوان صهيوني منذ 2 آذار/مارس الماضي.

وتواصل المقاومة الإسلامية عملياتها دفاعًا عن لبنان وشعبه ضد العدو الإسرائيلي، حيث تُظهر المشاهد التي ينشرها يوميًا الإعلام الحربي في المقاومة الخسائر التي يتكبدها العدو، سواء في الجنود أو الآليات، ما يجعل العدو في حالة من الاستنزاف المتواصل جراء دخوله في “المستنقع اللبناني”.

وبالسياق، قالت القناة 12 الصهيونية: “كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي يحذرون: عدنا إلى لعبة المعادلات ضد حزب الله”.

هذا وقد أكدت قناة “كان” الصهيونية أن “جنودًا خائفين لا يأتون لعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم بوجه محلّقات حزب الله المفخخة”.

وبهذا الإطار، قالت وسائل إعلام العدو إن “الجيش الإسرائيلي يختار إخفاء الوضع على الحدود الشمالية عن الجمهور من خلال فرض رقابة على الأحداث والمطالبة بإزالة الأخبار”.

والخسائر المتزايدة للصهاينة في لبنان، والوضع الصعب الذي يعانيه جيش العدو، دفعا برئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير مجددًا إلى التحذير من انهيار منظومة الاحتياط في الجيش الصهيوني، وأكد أنه “يجب على الجيش الحصول على مزيد من الجنود فورًا”.

المصدر: موقع المنار