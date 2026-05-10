بلدية بنت جبيل استنكرت تقريرا إعلاميا يدعي زورا أن البلديات تعمل بالمجال العسكري

استنكرت بلدية بنت جبيل في جنوب لبنان، في بيان لها الأحد، “بأشد العبارات التقرير الذي بثّته إذاعة لبنان الحر على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي ادّعى زورًا وبهتانًا أن البلديات ورؤساءها يعملون في المجال العسكري”، ولفتت إلى أن “هذا الادعاء الخطير لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، ويشكّل تحريضًا مباشرًا على استهداف البلديات ورؤسائها من قبل العدو”.

وقال البيان إن “بلدية بنت جبيل، كما سائر البلديات في الجنوب، كان ولا يزال همّها الأول والأخير خدمة الأهالي، وتلبية حاجاتهم الإنمائية والاجتماعية، والعمل على تحسين البنى التحتية وتطوير المشاريع التنموية التي تخدم المواطنين. البلديات هي مؤسسات مدنية بحتة، دورها إنمائي وخدماتي، ولا علاقة لها بأي نشاط عسكري أو أمني”.

وأضاف البيان: “إننا نحمّل المؤسسة الإعلامية التي أعدّت هذا التقرير كامل المسؤولية عمّا قد ينجم عنه من استهدافات أو تهديدات تطال البلديات ورؤساءها، ونعتبر أن هذا النوع من التقارير يرقى إلى مستوى التحريض العلني على أمن المجتمع المحلي واستقراره”.

وتابع البيان أن “بلدية بنت جبيل تؤكد أنها ستواصل القيام بواجباتها تجاه أهلها بصرف النظر عن هذه الافتراءات، وتدعو وسائل الإعلام كافة إلى تحرّي الدقة والموضوعية، والابتعاد عن نشر الأكاذيب التي تخدم أجندات مشبوهة وتعرّض حياة الناس ومؤسساتهم للخطر”.

وأكد البيان أن “بلدية بنت جبيل تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بحق الجهة التي نشرت هذا التقرير، وتطالب بنشر هذا البيان في ذات المكان الذي نُشر فيه الفيديو تحت عنوان حق الرد، التزامًا بالقوانين والأعراف الإعلامية”.