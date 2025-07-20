لبنان

السيد فضل الله: لتغليب لغة الحوار والابتعاد عمّا يثير الفتن

قال السيد علي فضل الله إن “الاختلاف أمر طبيعي وهو سنّة من سنن الله في خلقه”.

ودعا السيد فض الله في حديث له الاحد “الناس إلى التنبّه إلى كلماتهم في أحاديثهم وخطاباتهم وعبر وسائلهم الإعلاميّة ومواقع التواصل”، وتابع “عندما يتحاورون أو يتخاصمون يجب الابتعاد عن كلّ كلام مسيء ومستفزّ”.

ولفت السيد فضل الله الى “إنّنا في عصر الفتن، بحاجة إلى من يئدها، لا من يسعّرها وإلى من يبرّد القلوب لا من يثير مكامن الحقد فيها”، واكد ان “هذا لا يتمّ إلا بالكلمة الطيّبة التي تقرّب القلوب وتعزّز أواصر الوحدة وتزيل التوترات والأحقاد من النفوس”.

وحول ما يجري في سوريا، قال السيد فضل الله إن “من يدير هذا البلد لم يحسن ادارته ولم يأخذ في الاعتبار الهواجس لدى هذه الطائفة أو تلك ولم يساوِ بين المواطنين مما أدى إلى ما شهدناه من اقتتال ومجازر حيث استطاع الكيان الصهيوني ان ينفذ منها بحجة دفاعه عن هذه الطائفة أو تلك ليستفيد من كل هذه المجازر وهذه الأحداث ويزيد من تدخله في سوريا”.

وشدد السيد فضل الله على “ضرورة تغليب لغة الحوار على لغة الاقتتال والدم والتفرقة والعمل على إزالة كل ما يعرض هذا البلد إلى مخاطر الحرب الاهلية والتقسيم حتى يعود لسوريا دورها الريادي وتكون ملجأً لكل مكوناتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام