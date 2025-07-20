لبنان

برو: المقاومة جاهزة للدفاع عن لبنان

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رائد برو أن “المقاومة في لبنان جاهزة للدفاع عن الوطن ووجوده في وجه كل التهديدات”.

وسأل برو خلال احتفال تأبيني للشهيد السعيد رياض نسيب حيدر أحمد ( أبو زينب) في بلدة رأس أسطا الجبيلية الاحد “في ظل ما يجري من حولنا من أحداث، ما هي الضمانة لعدم تعرضنا لإعتداءات من العدو الصهيوني ؟ وما هي الضمانة لعدم تعرض وزارة الدفاع لإعتداء صهيوني ؟ وما هي الضمانة لعدم تدخل بعض الجهات داخل المجتمع اللبناني لتقسيمه وإثارة الفتنة داخله؟”.

وقال برو “نحن في لبنان مدعوون إلى أن نتعاطى بشيء من المسؤولية ، فلا احد في لبنان بمنأى عن التهديدات”، وسأل “كيف يمكن للبعض أن يطمئن؟”، وتابع “سوف نبقى كما نحن اذا انتصرنا احتضنا وأهدينا النصر لكل لبنان واذا هوجمنا صبرنا وتحملنا القهر عن كل لبنان”، واضاف “لن نصغي الى البسطاء فنحن نعرف أنفسنا جيدا ولا نخاف من أي تهديد طالما لدينا أمثال الشهيد رياض حيدر أحمد ومجتمع حاضر للتضحية في سبيل حفظ الوطن ووجوده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام