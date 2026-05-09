السبت   
   09 05 2026   
   21 ذو القعدة 1447   
   بيروت 21:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    بزشكيان: تعبئة وطنية لتقليل استهلاك الطاقة والاستفادة من القدرات العلمية والشعبية في إيران

      أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان زيارة مفاجئة إلى مؤسسة التخطيط والميزانية. وقال بزشكيان إنه تم عقد اجتماعات تركز على المؤسسات الشعبية، موضحاً أن “كل حي، وبالاعتماد على الإمكانات المحلية المتاحة، يمكنه لعب دور في مسار خفض استهلاك الطاقة”.

      وأضاف أن الحكومة ستستفيد من “جميع الطاقات العلمية والأكاديمية والشعبية” من أجل تطوير معدات منخفضة الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

      وأكد أن الهدف الأساسي يتمثل في “تشكيل تعبئة عامة وخلق ثقافة المشاركة في جميع أنحاء البلاد”، بحيث يؤدي المواطنون إلى جانب الحكومة دوراً مباشراً في إدارة الاستهلاك وتجاوز الصعوبات.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      إيران تدعو رابطة وكالات تشجيع الاستثمار العالمية لإدانة “العدوان الصهيوأمريكي” على أراضيها

      إيران تدعو رابطة وكالات تشجيع الاستثمار العالمية لإدانة “العدوان الصهيوأمريكي” على أراضيها

      السفير الإيراني في روما: الاستراتيجية العسكرية الأمريكية ضد إيران فشلت وطهران تبقي باب الدبلوماسية مفتوحاً

      السفير الإيراني في روما: الاستراتيجية العسكرية الأمريكية ضد إيران فشلت وطهران تبقي باب الدبلوماسية مفتوحاً

      آخر التطورات في طهران مع مراسلنا محمد حسن قاسم

      آخر التطورات في طهران مع مراسلنا محمد حسن قاسم