بزشكيان: تعبئة وطنية لتقليل استهلاك الطاقة والاستفادة من القدرات العلمية والشعبية في إيران

أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان زيارة مفاجئة إلى مؤسسة التخطيط والميزانية. وقال بزشكيان إنه تم عقد اجتماعات تركز على المؤسسات الشعبية، موضحاً أن “كل حي، وبالاعتماد على الإمكانات المحلية المتاحة، يمكنه لعب دور في مسار خفض استهلاك الطاقة”.

وأضاف أن الحكومة ستستفيد من “جميع الطاقات العلمية والأكاديمية والشعبية” من أجل تطوير معدات منخفضة الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وأكد أن الهدف الأساسي يتمثل في “تشكيل تعبئة عامة وخلق ثقافة المشاركة في جميع أنحاء البلاد”، بحيث يؤدي المواطنون إلى جانب الحكومة دوراً مباشراً في إدارة الاستهلاك وتجاوز الصعوبات.

المصدر: موقع المنار