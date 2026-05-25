    الرئيس بري يبحث مع القائم بالأعمال الإيراني تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة ويبرق مهنئاً لقاليباف

    استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان توفيق الصمدي، حيث تناول اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وخرقها بنود وقف إطلاق النار اضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين .
    من جهة ثانية أبرق الرئيس بري الى رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور محمد باقر قاليباف، بمناسبة انتخابه لولاية تشريعية جديدة، مهنئا، تمنى التعاون بين المجلسين لما فيه مصلحة ولبنان وايران وشعبيهما.

    المصدر: موقع المنار

