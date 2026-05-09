السبت   
   09 05 2026   
   21 ذو القعدة 1447   
   بيروت 07:31
    دولي

    إندونيسيا | غلاء الوقود بسبب مضيق هرمز يُجبر مئات الصيادين في جاوة على هجر البحر

      يواجه مئات الصيادين في بلدة ساحلية بجزيرة جاوة الإندونيسية أزمة معيشية خانقة دفعتهم للتوقف القسري عن الإبحار، إثر الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الذي يهدد بالقضاء على مصادر رزقهم الوحيدة.

      وعلى الرغم من بقاء أسعار الوقود المدعوم ثابتة، إلا أن النقص الحاد في توفره أجبر الصيادين على اللجوء للوقود غير المدعوم (الديزل الصناعي)، الذي شهدت أسعاره قفزة جنونية لتصل إلى 30 ألف روبية (نحو 1.85 دولار أمريكي) للتر الواحد، مقارنة بأسعار تراوحت سابقاً بين 14 ألفاً و23 ألف روبية.

      في السياق، أكدت شركة النفط والغاز الحكومية الإندونيسية أن رفع الأسعار كان “خطوة ضرورية” لمواكبة تقلبات السوق العالمية، مرجعة ذلك إلى الأوضاع الجيوسياسية المتوترة في الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً.

      ويحذر خبراء محليون من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى اتساع رقعة الفقر في المجتمعات الساحلية، وسط مطالبات للحكومة بتوسيع نطاق الدعم أو توفير حصص وقود مخصصة لقطاع الصيد التقليدي.

      وتأتي هذه الأزمة الإندونيسية كجزء من سلسلة ارتدادات اقتصادية عالمية نتيجة المواجهات العسكرية المستمرة في مضيق هرمز وبحر عمان بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى اضطراب سلاسل إمداد الطاقة ورفع تكاليف الشحن والتأمين البحري.

      المصدر: وكالة يونيوز

      أمريكا | رئيس وزراء قطر يدعو إلى استئناف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران

      نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو لن تدعم مشروع القرار الأمريكي البحريني بشأن إيران في مجلس الأمن

      "الاحتياطي الفيدرالي" يحذر: الحرب مع إيران وصدمة النفط أكبر تهديد للاستقرار العالمي