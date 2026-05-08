الصين | بكين تعرب عن قلقها إزاء تعطل الملاحة في مضيق هرمز وتدعو إلى خفض التصعيد

أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن قلقها من تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية، داعية جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع تفاقم الوضع وضمان سلامة السفن المدنية وأطقمها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي في بكين، إن المعلومات المتوافرة حتى الآن تشير إلى أن السفينة المعنية “مسجلة في جزر مارشال وكان على متنها طاقم يضم بحارة صينيين”، مؤكداً أنه “لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية بين أفراد الطاقم”.

وأضاف جيان أن مضيق هرمز “يمثل ممراً دولياً حيوياً للملاحة”، مشيراً إلى أن بكين “تشعر بقلق بالغ إزاء تأثر عدد كبير من السفن والبحارة بالأعمال القتالية وتعطلهم في المضيق”.

وأكد أن “استعادة انسيابية الملاحة في المضيق في أقرب وقت، والحفاظ على أمن السفن المدنية وأطقمها، يصب في المصلحة المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي”.

ودعا المتحدث الصيني جميع الأطراف إلى “اتخاذ إجراءات ملموسة لتجنب تدهور الوضع في المضيق”، مشدداً على استعداد بلاده للعمل مع المجتمع الدولي من أجل “وقف القتال، وتعزيز الحوار، والمساهمة في تهدئة التوترات في المنطقة”.

