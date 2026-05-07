معاون الرئيس الإيراني: على الأطراف الأصغر ألّا تُلقي بنفسها في صراع الكبار

قال معاون الارتباط والإعلام في مكتب رئيس الجمهورية في إيران، مهدي طباطبائي، إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أفضل جارٍ وأشرف قوة إقليمية لا تُنازع، وانطلاقًا من قناعاتها العقائدية الراسخة، ترى نفسها صديقة للدول الإسلامية”.

وأضاف طباطبائي، الخميس: “على الأطراف الأصغر ألّا تُلقي بنفسها في صراع الكبار”، وتابع: “فإذا تحوّلت إلى مادة مساومة بيد العدو، فلن يبقَ لها سوى الحسرة والندم”.

يُذكر أن مساء الخميس دوّى صوت انفجار في رصيف بهمن للركاب بجزيرة قشم الإيرانية، وتحدثت بعض المعلومات الصحافية أن الحادث سببه اعتداء إماراتي.

