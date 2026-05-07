انفجار برصيف للركاب في جزيرة قشم الإيرانية.. والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث

أفادت “هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية”، مساء الخميس، بسماع دوي انفجار في رصيف “بهمن” للركاب في جزيرة قشم بمياه الخليج.

من جهتها، قالت وكالة “فارس” للأنباء إن “متابعاتنا في بندر عباس تُظهر أنه خلال تبادل إطلاق النار بين القوات المسلحة الإيرانية والعدو، استُهدفت أجزاء تجارية من رصيف بهمن”.

وذكرت الوكالة أن “الإمارات تدّعي تورطها في تفجير رصيف بهمن في قشم، بينما العدو الإسرائيلي يزعم أنه لم يشنّ الاعتداء”، وتابعت: “أثار انفجار رصيف بهمن في قشم الليلة ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام الإقليمية”.

وأشارت الوكالة إلى أن “وسائل إعلام العدو أكدت أن إسرائيل لا علاقة لها بأحداث الليلة في إيران”، وأضافت: “في المقابل، زعمت مصادر أخرى، من بينها مصدر إسرائيلي، أن طائرات مقاتلة إماراتية قصفت هذا الرصيف”، وأوضحت أنه “لا يزال التحقيق جاريًا في ملابسات الحادث والتحقق من صحة الادعاءات”.

بدورها، لفتت وكالة “تسنيم” للأنباء إلى “عمل عدائي إماراتي في رصيف بهمن بقشم”، وتابعت أن “المصادر تشير إلى أن أصوات عدة انفجارات في بندر عباس كانت ناتجة عن تصدي الدفاع الجوي الإيراني لطائرتين صغيرتين من دون طيار”، وأوضحت: “كما تفيد مصادر أخرى بوجود عمل عدائي من قبل حكومة الإمارات، بوصفها أداة بيد الكيان الصهيوني، استهدف رصيف بهمن بقشم”، وأضافت: “لا يزال هذا الموضوع غير مؤكد أو معلن رسميًا حتى الآن”، وأكدت أنه “في حال تأكد هذا الأمر، فإن الإمارات ستدفع ثمن عملها العدائي”.

من جهته، قال التلفزيون الإيراني، نقلًا عن مصدر عسكري مطلع: “إثر اعتداء الجيش الأمريكي المعتدي على ناقلة نفط إيرانية، تعرضت وحدات العدو في منطقة مضيق هرمز لنيران صاروخية إيرانية، مما اضطرها إلى الفرار بعد تكبدها خسائر”.

