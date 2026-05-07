وداع حزين لشهداء مجزرة زلايا… التهديدات الإسرائيلية تُبعد التشييع عن البلدة

في مشهدٍ يختصر حجم الألم الذي يعيشه أهالي البقاع الغربي، أُقيمت في مستشفى البقاع الغربي في بلدة سحمر مراسم الصلاة والوداع لشهداء مجزرة بلدة زلايا التي ارتكبها العدو الإسرائيلي أمس، وراح ضحيتها زوجة رئيس بلدية زلايا وابنه وابنته، إضافة إلى أحد كبار السن من أبناء البلدة.

المراسم التي غلب عليها الحزن والأسى لم تُقم في بلدة زلايا، بعدما وجّه العدو الإسرائيلي تهديدات مباشرة لأهالي البلدة طالبهم فيها بالإخلاء، ما حال دون إقامة التشييع فيها، واقتصر الحضور على أفراد العائلة والأقارب وسط أجواء من الحزن والغضب.

وقد أمّ الشيخ علي عبد الله الصلاة على الجثامين الطاهرة في إحدى قاعات المستشفى، حيث ارتفعت الدعوات والدموع في لحظات وداع مؤلمة، عكست حجم الفاجعة التي أصابت البلدة وأهلها.

وبعد انتهاء مراسم الصلاة، نُقلت الجثامين عبر سيارات الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية إلى مقبرة بلدة زلايا، حيث ووري الشهداء الثرى في موكب حزين، تحت وطأة التهديد والخوف الذي فرضه العدوان الإسرائيلي على البلدة وسكانها.

