الدفاع الروسية: إسقاط 605 مسيرات و12 قنبلة جوية موجهة أوكرانية خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء بأن دفاعاتها الجوية دمرت 12 قنبلة جوية موجهة و605 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن “نيران القوات الروسية أصابت مستودعات وقود للعدو وورشات لتجميع الطائرات المسيرات، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لتشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 156 منطقة”.

وقالت الوزارة “بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني نحو 1125 جنديا خلال آخر 24 ساعة، حيث فقدت أوكرانيا: نحو 210 جنود في منطقة مسؤولية مجموعة قوات “الشمال” الروسية في سومي وخاركوف، أكثر من 180 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات “الغرب” في دونيتسك، نحو 130 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الجنوب في دونيتسك، نحو 290 جنديا في منطقة مسؤولية قوات الوسط في دونيتسك ودنيبروبيتروفسك، نحو 280 جنديا في منطقة مسؤولية قوات الشرق في دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، أكثر من 35 جنديا في منطقة مسؤولية قوات دنيبر في زابوروجيه”.

المصدر: روسيا اليوم