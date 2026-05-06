النائب إيهاب حمادة: نمدّ يدنا لوحدة وطنية ترتكز إلى قوة المقاومة وتُعزّز التفاوض غير المباشر

دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة بعض اللبنانيين للعودة إلى لبنان، وإلى وطنيتهم، ونحن من موقعنا نمدّ يدنا دائمًا، لإنجاز وحدة وطنية، تشكّل مرتكز قوة من نقاط قوة لبنان والتي منها المقاومة، وأداؤها المذهل والمدهش من خلال أداء أبنائها في ساحات المواجهة مع العدو الصهيوني والاستفادة منها في التفاوض غير المباشر مع العدو.

وخلال كلمة له في احتفال ثالث الشهيد محمد حسن حيدر أحمد “ثار الله” والذي أقيم في منزل ذويه في بلدة المنصورة في قضاء الهرمل، بحضور علماء دين وحشد من الفعاليات والأهالي، انتقد حمادة أولئك الذين يدّعون أنهم يفاوضون لأجل لبنان، وخاطبهم بالقول: “إنت تذهب مأمورًا مستسلمًا، لتملى عليك الشروط الإسرائيلية، فيما لم يُدرج أي عنوان من العناوين التي تطرحها في الإعلام على جدول الجلوس المذل بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي في أميركا”.

أضاف بأن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تطرح يومًا أنها تفاوض عن لبنان، بل وضعت خلال التفاوض مع الأميركي شرط وقف الحرب والعدوان على لبنان، ليطالعنا البعض وهم يتحدثون عن إنجاز وهمي، بأنهم انتزعوا ورقة التفاوض من إيران، وأن لا أحد يفاوض نيابة عنهم”.

وأشار حمادة إلى أن “قوة الجمهورية الإسلامية وإرادتها أرغمت الرئيس الأميركي “ترمب” على التراجع عن قرار ما أسماها عملية “الحرية” في مضيق هرمز، بعد أربع وعشرين ساعة من اتخاذه القرار.”

أضاف: “رأينا بأمّ العين كيف أن اجتماع القوى لم يستطع أن يحقق هدفًا في الحرب على الجمهورية الإسلامية، فكل الأهداف المعلنة سقطت، وعندما لا يستطيع الأميركي أن يأخذ الغرب وأوروبا إلى حيث يشاء، ولا يستطيع أن يأخذ الناتو إلى حربه، فاعلموا أن تأثيره قد سقط.”

المصدر: العلاقات الاعلامية