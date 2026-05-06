    غارات للكيان الإسرائيلي تدمر مركزين تجاريين في السكسكية وتسفر عن 4 شهداء

      شنّ الطيران المسيّر التابع للكيان الإسرائيلي غارة استهدفت محلًّا للملبوسات داخل مركز تجاري يقع على الشارع العام في بلدة السكسكية، من دون أن ينفجر الصاروخ الذي أطلقته المسيّرة.

      وبحسب المعلومات، أعقب ذلك شنّ الطيران الحربي غارة على المركز التجاري نفسه، ما أدى إلى تدميره تدميرًا كاملًا وسقوط أربعة شهداء في حصيلة أولية، غالبيتهم من بلدة أنصارية، بينهم اثنان كانا داخل سيارة كانت تمر على الطريق أثناء وقوع الغارة، حيث قذفها عصف الانفجار.

      كما أسفر الاعتداء عن تضرر عدد كبير من المباني السكنية والتجارية المجاورة.

      وفي وقت لاحق، شنّ الطيران الحربي غارة أخرى استهدفت مركزًا تجاريًا ثانيًا بالقرب من موقع الغارة الأولى، ما أدى إلى تدميره وتضرر المباني المحيطة، من دون تسجيل إصابات.

      المصدر: موقع المنار

